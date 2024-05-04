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В Великую субботу православные готовятся к Пасхе

4 мая у православных верующих Великая суббота. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию погребения и пребыванию во гробе тела Иисуса Христа и сошествию его в ад.

Это день тишины, время для духовного очищения и послушания. Православные мысленно проделывают путь, который преодолел Спаситель до того, как взошел на Голгофу. Люди приносят в храмы пасхальную трапезу - куличи и крашеные яйца.

"Мы благословляем снедие. Люди приносят куличи, яйца. Нужно напомнить, что освящение и благословение - это два разных понятия. Освящаем мы себя во время таинства причастия, а пищу благословляем", - сказал клирик храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" иерей Антоний Бондарев.

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