В Великую субботу православные готовятся к Пасхе

4 мая у православных верующих Великая суббота. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию погребения и пребыванию во гробе тела Иисуса Христа и сошествию его в ад.

Это день тишины, время для духовного очищения и послушания. Православные мысленно проделывают путь, который преодолел Спаситель до того, как взошел на Голгофу. Люди приносят в храмы пасхальную трапезу - куличи и крашеные яйца.