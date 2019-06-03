В Верхнем городе в выходные можно было ощутить атмосферу Швеции

В выходные Минск превратился в огромную праздничную площадку. В Верхнем городе можно было ощутить атмосферу скандинавской страны. Колорит Швеции представили в спортивных баталиях: хоккее и национальным флорболе, а также в музыкальных аккордах народных ансамблей и кавербендов. Кроме того, Швеция представила свои зеленые инициативы. Мастер-классы и выступления тематических театров прошли в экодворике.



Интересно, что увидеть скандинавские виды можно было не покидая Минск. В виар-очках предложили отправиться в 3D-путешествие по Стокгольму. А проект No Stage объединил сотни любителей современного искусства. Свое мастерство продемонстрировали артисты пластических театров и цирка, а также показали фаер-шоу. Новые театральные жанры каждую субботу - на улице Комсомольской.



