В Верховном суде огласили приговор военнослужащему Денису Ураду

Михаил Ковалев, государственный обвинитель: Урад признан виновным в измене государству, совершенном лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Действия Урада, выраженные в форме выдачи государственных секретов, а также ином оказании помощи иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, причинили существенный вред национальным интересам. С учетом высокой общественной опасности содеянного, Ураду назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима на срок 18 лет. Без штрафа.