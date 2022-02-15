Работа судов должна быть, как и ранее, понятной и доступной для граждан.Сегодня в Верховном суде подвели итоги работы за минувший год. В 2021-м в производстве судов находилось свыше 38 тысяч уголовных дел - это более чем на 5 процентов больше, чем в 2020-м. При этом оправдательный приговор вынесли в отношении 51-го человека. Увеличилось количество осужденных за наркостатьи - свыше двух тысяч человек. Уменьшилось количество гражданских, экономических и административных дел, последняя категория - почти с 300 тысяч в 2020-м до 232 тысяч в 21-м. Это говорит и о том, что ситуации в обществе стабилизировалась, а система судов работала стабильно и справилась со всеми задачами.