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В Верховном суде подвели итоги работы за минувший год

Работа судов должна быть, как и ранее, понятной и доступной для граждан.Сегодня в Верховном суде подвели итоги работы за минувший год. В 2021-м в производстве судов находилось свыше 38 тысяч уголовных дел - это более чем на 5 процентов больше, чем в 2020-м. При этом оправдательный приговор вынесли в отношении 51-го человека. Увеличилось количество осужденных за наркостатьи - свыше двух тысяч человек. Уменьшилось количество гражданских, экономических и административных дел, последняя категория - почти с 300 тысяч в 2020-м до 232 тысяч в 21-м. Это говорит и о том, что ситуации в обществе стабилизировалась, а система судов работала стабильно и справилась со всеми задачами.

Абсолютное большинство дел, а это свыше полумиллиона дел, рассмотрено правильно, оперативно и качественно. Удалось улучшить общую организацию работы, что сократило количество жалоб и сократило количество обоснованных жалоб. Так что у нас есть все основания сегодня продолжать работу по обеспечению высокого уровня организации культуры судебной деятельности, правильному и своевременному рассмотрению судебных дел, глубокому анализу правоприменительной практики.
Валерий Калинкович, первый зампредседателя Верховного суда Беларуси

Добавим, сейчас на рассмотрении главы государства находится законопроект, который предусматривает введение апелляции по приговорам Верховного суда - в случае поступления жалобы решение будет рассматривать специальная апелляционная инстанция.