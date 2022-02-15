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В Верховном суде подвели итоги работы за минувший год
Работа судов должна быть, как и ранее, понятной и доступной для граждан.Сегодня в Верховном суде подвели итоги работы за минувший год. В 2021-м в производстве судов находилось свыше 38 тысяч уголовных дел - это более чем на 5 процентов больше, чем в 2020-м. При этом оправдательный приговор вынесли в отношении 51-го человека. Увеличилось количество осужденных за наркостатьи - свыше двух тысяч человек. Уменьшилось количество гражданских, экономических и административных дел, последняя категория - почти с 300 тысяч в 2020-м до 232 тысяч в 21-м. Это говорит и о том, что ситуации в обществе стабилизировалась, а система судов работала стабильно и справилась со всеми задачами.
Абсолютное большинство дел, а это свыше полумиллиона дел, рассмотрено правильно, оперативно и качественно. Удалось улучшить общую организацию работы, что сократило количество жалоб и сократило количество обоснованных жалоб. Так что у нас есть все основания сегодня продолжать работу по обеспечению высокого уровня организации культуры судебной деятельности, правильному и своевременному рассмотрению судебных дел, глубокому анализу правоприменительной практики.
Добавим, сейчас на рассмотрении главы государства находится законопроект, который предусматривает введение апелляции по приговорам Верховного суда - в случае поступления жалобы решение будет рассматривать специальная апелляционная инстанция.