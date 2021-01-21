В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико

Из материалов дела следует, что в 2018 году правоохранительные органы начали проверять должностных лиц Белгазпромбанка на причастность к коррупционным преступлениям. Раскрытию преступных финансовых операций среди прочего способствовали и полученные сведения из Кипра. Это был ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу.