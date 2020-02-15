В Ветке сохранение белорусских традиций - дело молодых

В Ветке появился уникальный музей, где воссозданы старинные местные традиции. В итоге классическое музейное учреждение стало настоящим образовательным центром.



О деле молодых - Анна Ковалева.Сегодня Петр Цалко может соткать любую вещь по канонам белорусского ткачества и "читает" зашифрованные коды в полотне старинных рушников. Работать в музее начал в студенческие годы. Начинал простым сотрудником. В 25 уже руководил филиалом, а в 30 возглавил и весь музей. С приходом Петра уникальная история Беларуси здесь начала буквально оживать. Обладатель президентских грантов своими руками воссоздал костюмы старообрядческой Беларуси. Сумел возродить уникальные народные обряды. Некоторые из них благодаря ему сегодня в списке нематериального культурного наследия Беларуси.











В фондах Ветковского музея хранятся реликвии мирового значения



За последние 9 лет фонды музея приросли на 3 тысячи экспонатов. Всего хранится 12 коллекций. Их наполнение - это зачастую уникальные предметы и по республиканским, и по мировым меркам. К примеру, "Апостол" Ивана Федорова - во всем мире 10 экземпляров. И один из них - именно в Ветке. Поэтому ценность книги специалисты даже не решаются называть.





Последняя находка Ветковского музея - уникальная икона

В руках реставраторов -

. Позолоченный оклад от нее хранили в музее 30 лет. Но сама икона была утеряна. Найти ее уже почти не надеялись. Однако последние поисковые работы увенчались большим открытием. Найденное иконописное полотно один в один совпало с латунным окладом.





В Ветке молодежь обучают народным традициям

С подачи молодого специалиста в музее запустили мастер-классы по старинным ремеслам и открыли школу аутентичных танцев. Среди педагогов - старшее поколение района: реальные носители традиций. Так, классический музей стал сильным образовательным центром. К слову, ради возрождения белорусской культуры Петр променял Гомель на маленький райцентр. Тем более что это место притяжения многих ученых и этнографов.