3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Ветке сохранение белорусских традиций - дело молодых
В Ветке появился уникальный музей, где воссозданы старинные местные традиции. В итоге классическое музейное учреждение стало настоящим образовательным центром.
О деле молодых - Анна Ковалева.Сегодня Петр Цалко может соткать любую вещь по канонам белорусского ткачества и "читает" зашифрованные коды в полотне старинных рушников. Работать в музее начал в студенческие годы. Начинал простым сотрудником. В 25 уже руководил филиалом, а в 30 возглавил и весь музей. С приходом Петра уникальная история Беларуси здесь начала буквально оживать. Обладатель президентских грантов своими руками воссоздал костюмы старообрядческой Беларуси. Сумел возродить уникальные народные обряды. Некоторые из них благодаря ему сегодня в списке нематериального культурного наследия Беларуси.
В фондах Ветковского музея хранятся реликвии мирового значения
За последние 9 лет фонды музея приросли на 3 тысячи экспонатов. Всего хранится 12 коллекций. Их наполнение - это зачастую уникальные предметы и по республиканским, и по мировым меркам. К примеру, "Апостол" Ивана Федорова - во всем мире 10 экземпляров. И один из них - именно в Ветке. Поэтому ценность книги специалисты даже не решаются называть.
Последняя находка Ветковского музея - уникальная икона
В руках реставраторов -
. Позолоченный оклад от нее хранили в музее 30 лет. Но сама икона была утеряна. Найти ее уже почти не надеялись. Однако последние поисковые работы увенчались большим открытием. Найденное иконописное полотно один в один совпало с латунным окладом.
В Ветке молодежь обучают народным традициям
С подачи молодого специалиста в музее запустили мастер-классы по старинным ремеслам и открыли школу аутентичных танцев. Среди педагогов - старшее поколение района: реальные носители традиций. Так, классический музей стал сильным образовательным центром. К слову, ради возрождения белорусской культуры Петр променял Гомель на маленький райцентр. Тем более что это место притяжения многих ученых и этнографов.
Ветковский район издревле славился как сильный культурный центр со своими златокузницами, уникальной школой иконописи и ткачества. В наше время место постепенно становится и магнитом для молодых специалистов в сфере образования, сельского хозяйства и медицины. Население молодеет, а значит, и историю малой родины здесь будет кому передать.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов