В Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах из-за обильных осадков зафиксированы подтопления

Из-за обильных осадков зафиксированы подтопления в Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМЧС.

По оперативным данным с 6:00 22 апреля до 6:00 23-го поступили сообщения о том, что в результате выпадения 21 апреля обильных осадков в виде дождя произошли подтопления одного жилого дома, 6 подворий и 2 нежилых домов в Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах Гомельской области.