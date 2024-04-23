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В Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах из-за обильных осадков зафиксированы подтопления

В Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах из-за обильных осадков зафиксированы подтопления

Из-за обильных осадков зафиксированы подтопления в Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМЧС.

По оперативным данным с 6:00 22 апреля до 6:00 23-го поступили сообщения о том, что в результате выпадения 21 апреля обильных осадков в виде дождя произошли подтопления одного жилого дома, 6 подворий и 2 нежилых домов в Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах Гомельской области.

В результате подъема уровня воды в реке Друть произошли подтопления одного участка дороги (протяженность 5 м, максимальный уровень воды 20 см), жилого дома, 6 подворий и 6 хозяйственных построек в г. Рогачеве Гомельской области.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Фото: БЕЛТА

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