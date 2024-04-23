3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах из-за обильных осадков зафиксированы подтопления
Из-за обильных осадков зафиксированы подтопления в Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМЧС.
По оперативным данным с 6:00 22 апреля до 6:00 23-го поступили сообщения о том, что в результате выпадения 21 апреля обильных осадков в виде дождя произошли подтопления одного жилого дома, 6 подворий и 2 нежилых домов в Ветковском, Добрушском и Рогачевском районах Гомельской области.
В результате подъема уровня воды в реке Друть произошли подтопления одного участка дороги (протяженность 5 м, максимальный уровень воды 20 см), жилого дома, 6 подворий и 6 хозяйственных построек в г. Рогачеве Гомельской области.
Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все