В Ветковском районе спасатели нашли останки мамонта

Историческая находка. Сегодня в Ветковском районе спасатели обнаружили останки мамонта. Водолазы обследовали акваторию реки Беседь в деревне Светиловичи, на место редкой находки прибыли специалисты из музея "Гомельский дворцово-парковый ансамбль", которые подтвердили, что останки действительно принадлежат мамонту. Как долго они пролежали под водой, покажет экспертиза.

Такие находки, естественно, впечатляют. Для Гомельщины это уникальная находка. Подобные вещи находят очень редко. Случайные находки особенно из реки - череп мамонта рядом с Гомелем был последний раз поднят в 1897 возле фольварка Островки.

По предварительной оценке специалистов, сегодняшняя находка - это череп, принадлежащий взрослой особи. Останки относительно хорошо сохранились. И уже сейчас археологи смело утверждают, что находке более 20 тысяч лет. Пока будущий уникальный экспонат останется у спасателей, позже кости могут быть переданы в музей, чтобы их законсервировать.