ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Вилейке появился первый в городе клуб по пейнтболу

От идеи до бизнес-модели. В Минской области развивается малое предпринимательство. Только в прошлом году финансовой помощью на открытие собственного дела воспользовались более 250 жителей центрального региона. В Вилейке появился первый в городе клуб по пейнтболу. Площадку на берегу Вилейского водохранилища оборудовали специальной полосой препятствий, закупили необходимый инвентарь: костюмы, маски и маркеры - главные инструменты для игры. Турниры проводят независимо от погоды.

Получить финансовую помощь могут те, кто зарегистрирован в центре занятости. Необходимо подготовить и защитить бизнес-план. Для этого организуют специальные курсы по основам предпринимательской деятельности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все