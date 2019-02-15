От идеи до бизнес-модели. В Минской области развивается малое предпринимательство. Только в прошлом году финансовой помощью на открытие собственного дела воспользовались более 250 жителей центрального региона. В Вилейке появился первый в городе клуб по пейнтболу. Площадку на берегу Вилейского водохранилища оборудовали специальной полосой препятствий, закупили необходимый инвентарь: костюмы, маски и маркеры - главные инструменты для игры. Турниры проводят независимо от погоды.