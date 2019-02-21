ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Вилейке ведется масштабная застройка нового микрорайона Северный

Проектная организация сразу разработала необходимую инфраструктуру. Уже построены 16 многоэтажных домов на 870 квартир. Во дворах устанавливают детские и спортивные площадки, велогаражи, энергосберегающие фонари. В северную часть города начнет ходить общественный транспорт. Накануне проложили 2 километра новой дороги.

К тому же в апреле начнется капитальный ремонт Вилейского автовокзала. Появится современное здание с новыми перронами, электронными табло, уютным залом ожидания и точками фаст-фуда. Автовокзал спроектирован с учетом безбарьерной среды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все