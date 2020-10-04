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В Вильнюсе продолжают играть в политику. В рубрике "Анекдот недели" вручение Тихановской грамоты от самопровозглашенного президента Венесуэлы
Если кто не помнит, это тот, кто вышел на митинг в 2019 году и заявил, мол, я президент с этого дня. А тот, кого избрали до этого, не настоящий, что называется. Литовскую церемонию провели в причудливых стандартах придуманной дипломатии. Грамоту Тихановской вручил депутат литовского сейма, разумеется, назвал ее президентом, текст заботливо перевели на английский. Кто-то из политологов иронично заметил - скоро придется создавать ассоциацию самопровозглашенных национальных лидеров. Чем она будет заниматься только, не ясно. Гуайдо, к слову, пораскачивал Венесуэлу год и также быстро затих.
А вот у налогоплательщиков Литвы начинают появляться вопросы. Там призывают своего президента к ответу за расходы на проживание Тихановской. Член комитета "Русскоговорящая Клайпеда" Артур Крижановский в открытом письме обратился к президенту как гражданин Литвы и налогоплательщик. Мужчина возмущен тем, что экс-кандидат оказалась в Литве, к тому же не в центре приема беженцев, а в одном (по его словам) из лучших отелей Вильнюса. Среди вопросов, адресованных президенту, есть и такой: "Так кто платит за содержание?".
В рубрике "Комичное" за неделю логично вспомнить еще Украину
Министр иностранных дел этой страны сделал еще одно выдающееся политическое заявление - так, Александра Лукашенко с ноября Киев будет называть просто Александр Лукашенко. На уточняющие вопросы, какой же будет приставка - "действующий Президент", или, как любит Литва, "нелегитимный", министр не ответил. Примерно в это же время на похожие вопросы журналистов ответил Майкл Помпео. Категоричных оценок в адрес белорусского лидера там не прозвучало. И украинский МИД где-то стало немного жаль. Видимо, из Вашингтона в Киев с более конкретной установкой еще не позвонили.
И еще один штрих недели. В том же Вильнюсе обнародовали так называемую Декларацию о демократии. Ее девиз касается безопасности национальных выборов. Франция, вместе с Латвией и Литвой выступили за запрет для политических партий на зарубежное финансирование, в том числе непрямое. Одной из важнейших задач названа защита от дезинформации, распространяемой через онлайн-платформы. Согласитесь, что-то очень знакомое, только наоборот. Непонятный Координационный совет в Беларуси и протестное движение спонсировать можно, кибератаки и давление через интернет - это тоже нормально, а вот в отношении себя допустить подобное - ну никак нельзя.
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