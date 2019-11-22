В Вильнюсе состоялась церемония перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов

В Вильнюсе сегодня состоялась торжественная церемония перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов.







В последний путь их проводили делегация из Беларуси во главе с вице-премьером Игорем Петришенко, президенты Польши и Литвы. В своей речи заместитель премьер-министра отметил, что имя Калиновского навсегда вписано в историю Беларуси, а его память увековечена в названиях наших улиц, в произведениях скульпторов, писателей, кинематографистов.







Как подчеркнул глава белорусской делегации, "часовня на кладбище Росса станет местом, куда будут приходить вместе белорусы, литовцы, поляки, украинцы, латыши". Из Вильнюса - репортаж Анатолия Липецкого (видео).



