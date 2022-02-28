В виртуальном мире развернулась настоящая кибервойна

В виртуальном мире развернулась настоящая не только информационная, но и кибервойна! Международное сообщество хакеровAnonymousатаковало сайты ряда российских госучреждений и СМИ. Помешать работе этих структур не удалось, но в некоторые сайты получилось встроить вирусную ссылку, которая перенаправляет на проукраинские пропагандистские ресурсы. Правительство США объявило высокий уровень опасности в связи с возможными кибератаками на местную финансовую систему. Пока катастроф и хаоса в виртуальном мире удалось избежать, но хакеры грозятся атаками на системы жизнеобеспечения.