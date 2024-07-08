В Витебск прибывают участники и гости "Славянского базара" - какой будет сцена XXXIII Фестиваля искусств и какими звездами пестрят афиши

Завершаются последние приготовления сцены к "Славянскому базару". Аккредитацию проходят журналисты и творческие коллективы, которые вот-вот выйдут на концертные площадки форума искусств. Афиша пестрит звездными именами, а главная площадка - Летний амфитеатр - готовит шоу мирового уровня. Марина Романовская продолжит (подробнее в видео).

По традиции Витебск начинает жить фестивалем задолго до его официального открытия. Дирекция форума к празднику готовится на протяжении года. Оно и понятно: за три десятилетия "Славянский базар" взял очень высокую ноту, поэтому искушенную публику нужно удивлять.

И начали со стильной обертки главной сцены. Фестивальный зритель видел Летний амфитеатр разным, но всегда впечатляющим. Сценография ни разу не повторялась, а за последние годы артисты стали еще ближе к публике. Мультимедийное наполнение обеспечит сочную картинку и для зрителей в зале, и для телеаудитории.

Первыми в Летнем амфитеатре выступят популярные блогеры и тик-токеры. На главную сцену фестиваля возвращается рок-панорама, в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Также шеститысячный зал готовится вместе с артистами петь золотые хиты. Покорять легендарную сцену будут участники конкурса исполнителей эстрадной песни.





Пропуск на все фестивальные мероприятия и закулисье есть у артистов, журналистов, тех, кто отвечает за свет, звук и праздничное настроение. Служба аккредитации начинает работу одной из первых. И для удобства гостей и участников - уже готова перейти в круглосуточный ритм работы.

В помощь артистам, участникам и гостям, а при таком ритме она никогда не бывает лишней, - волонтеры. Они отвечают за то, чтобы гости в Витебске чувствовали себя как дома.

Для обеспечения безопасности на время проведения форума в помощь витебским правоохранителям приедут коллеги из других регионов страны. Места проживания участников и гостей будут под круглосуточной охраной.