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В Витебск прибывают участники и гости "Славянского базара" - какой будет сцена XXXIII Фестиваля искусств и какими звездами пестрят афиши
Завершаются последние приготовления сцены к "Славянскому базару". Аккредитацию проходят журналисты и творческие коллективы, которые вот-вот выйдут на концертные площадки форума искусств. Афиша пестрит звездными именами, а главная площадка - Летний амфитеатр - готовит шоу мирового уровня. Марина Романовская продолжит (подробнее в видео).
По традиции Витебск начинает жить фестивалем задолго до его официального открытия. Дирекция форума к празднику готовится на протяжении года. Оно и понятно: за три десятилетия "Славянский базар" взял очень высокую ноту, поэтому искушенную публику нужно удивлять.
И начали со стильной обертки главной сцены. Фестивальный зритель видел Летний амфитеатр разным, но всегда впечатляющим. Сценография ни разу не повторялась, а за последние годы артисты стали еще ближе к публике. Мультимедийное наполнение обеспечит сочную картинку и для зрителей в зале, и для телеаудитории.
Первыми в Летнем амфитеатре выступят популярные блогеры и тик-токеры. На главную сцену фестиваля возвращается рок-панорама, в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Также шеститысячный зал готовится вместе с артистами петь золотые хиты. Покорять легендарную сцену будут участники конкурса исполнителей эстрадной песни.
Пропуск на все фестивальные мероприятия и закулисье есть у артистов, журналистов, тех, кто отвечает за свет, звук и праздничное настроение. Служба аккредитации начинает работу одной из первых. И для удобства гостей и участников - уже готова перейти в круглосуточный ритм работы.
В помощь артистам, участникам и гостям, а при таком ритме она никогда не бывает лишней, - волонтеры. Они отвечают за то, чтобы гости в Витебске чувствовали себя как дома.
Для обеспечения безопасности на время проведения форума в помощь витебским правоохранителям приедут коллеги из других регионов страны. Места проживания участников и гостей будут под круглосуточной охраной.
Фестивальных локаций в этом году будет больше. В парке Мазурино ждут всех, кто любит отдых на природе. Предусмотрена аренда палаток. Для детей обустроят игровые площадки. Здесь же пройдет праздник семейного отдыха. Тридцать третий фестиваль обещает много интересного. И каждый может стать частью его истории.
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