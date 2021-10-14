В Витебске чествовали обладательниц ордена Матери - есть семьи, которые воспитывают по 11-12 детей

В Витебске чествовали обладательниц ордена Матери и лауреатов премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. С момента учреждения ее лауреатами стали более 500 женщин. В северном регионе есть семьи, которые воспитывают по 11 и даже 12 детей! Большую поддержку оказывает государство: в этом году семейный капитал назначен 1 200 семьям Витебской области.



Пристальное внимание уделяют медицинской помощи матерям и детям. Ежегодно около 8 тысяч женщин северного региона обретают счастье материнства. В среднем у сотни на свет появляются двойни.