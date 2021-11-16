В Витебске к лечению профильных пациентов приступают сразу в двух учреждениях

Эпидситуация в Беларуси позволяет больницам выходить из красной зоны. В Витебске к лечению профильных пациентов сегодня приступают сразу в двух учреждениях - областном клиническом специализированном центре и областном центре дерматовенерологии и косметологии. Все они прошли санитарную обработку. В ближайшее время к привычному ритму работы вернутся еще несколько больниц, в том числе и в райцентрах.