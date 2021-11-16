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В Витебске к лечению профильных пациентов приступают сразу в двух учреждениях

Эпидситуация в Беларуси позволяет больницам выходить из красной зоны. В Витебске к лечению профильных пациентов сегодня приступают сразу в двух учреждениях - областном клиническом специализированном центре и областном центре дерматовенерологии и косметологии. Все они прошли санитарную обработку. В ближайшее время к привычному ритму работы вернутся еще несколько больниц, в том числе и в райцентрах.

Мы оказывали помощь, используя все современные методы лечения. Мы получили большой опыт, как и в другие этапы. Вся степень защиты соблюдалась.
Владимир Хмельников, врач Витебского областного клинического специализированного центра
Мы уже перепрофилировали более полутора тысяч коек. Остаются районы - Орша, Полоцк, Новополоцк, а также крупные районы - Поставы, Глубокое. Снижение там пока незначительное, поэтому там будет еще оставаться красная зона.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома

Из красной зоны выводят и Витебский афганский центр - на следующей неделе здесь начнут принимать пациентов со всей страны.

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