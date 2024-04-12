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В Витебске медработница уничтожила более 4,5 тыс. вакцин против COVID-19 - женщина пояснила мотив своих действий
Прокуратура Витебской области направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело по обвинению работника медучреждения в умышленном уничтожении государственного имущества в особо крупном размере. Помощник врача утилизировала свыше 4,5 тыс. доз вакцины против COVID-19 на более Br52,5 тыс. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.
Согласно материалам дела, помощник врача отделения общей врачебной практики одного из филиалов витебских учреждений здравоохранения с 2 декабря 2021 года по 1 июля 2022 года умышленно внесла в журнал учета и использования медицинских иммунобиологических препаратов недостоверные сведения об объемах использованных вакцин против инфекции COVID-19, завысив их. Впоследствии для сокрытия фактов необоснованного списания вакцин она утилизировала свыше 4,5 тыс. доз стоимостью более Br52,5 тыс. Женщина пояснила мотив своих действий тем, что хотела избежать критики руководства в свой адрес.
По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Незаконные действия медработницы были квалифицированы по ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса. Избранную прежде в отношении обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники управления Следственного комитета по Витебской области.
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