В Витебске начался монтаж сцены "Cлавянского базара" в Летнем амфитеатре

Это будет на уровне лучших мировых шоу! Основная тенденция сценографии в мире - трансформация, которая происходит в процессе представления, в процессе номера артиста. И не только это связано с графикой на экранах, которая специально под номера пишется. Но и использование высокоскоростных кинетических механизмов.

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

