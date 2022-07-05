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В Витебске начался монтаж сцены "Cлавянского базара" в Летнем амфитеатре
На главной площадке "Славянского базара" начался монтаж сцены. За все годы музыкального форума сценография ни разу не повторялась. В этом году артисты станут еще ближе к зрителю - впервые в Летнем амфитеатре появится подиум в центральный партер.
Это будет на уровне лучших мировых шоу! Основная тенденция сценографии в мире - трансформация, которая происходит в процессе представления, в процессе номера артиста. И не только это связано с графикой на экранах, которая специально под номера пишется. Но и использование высокоскоростных кинетических механизмов.
На фестивале ожидают много гостей, в том числе из России. Поэтому во время форума назначен дополнительный поезд международных линий Витебск - Москва - Витебск. Продажа билетов уже началась.
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