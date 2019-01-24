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В Витебске наградили лучшие отделы внутренних дел северного региона
В Витебске наградили лучшие отделы внутренних дел северного региона по результатам службы в прошлом году. Награда - бронзовая статуэтка святого Георгия - была учреждена по инициативе офицерского собрания УВД. Также лучшие милицейские коллективы области получили в подарок по новому служебному авто "Джили". Полоцкий и Новополоцкий отделы удостоены награды уже во второй раз.
Награждение состоялось на итоговой коллегии УВД. Во время заседания отмечалась устойчивая тенденция снижения уровня преступности в области. В том числе и благодаря большой профилактической работе.
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