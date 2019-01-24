В Витебске наградили лучшие отделы внутренних дел северного региона по результатам службы в прошлом году. Награда - бронзовая статуэтка святого Георгия - была учреждена по инициативе офицерского собрания УВД. Также лучшие милицейские коллективы области получили в подарок по новому служебному авто "Джили". Полоцкий и Новополоцкий отделы удостоены награды уже во второй раз.



