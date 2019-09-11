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В Витебске обновили сквер имени Героя Советского Союза Миная Шмырева
В микрорайоне "Лучеса" благоустроили зону отдыха, установили комфортные скамейки, заасфальтировали пешеходные дорожки. Также здесь появились информационные стенды с QR-кодами, которые рассказывают о вкладе героя в победу над врагом. В годы Великой Отечественной Минай Шмырев стал одним из первых организаторов партизанского движения на территории Витебcкой области.
Экспозиции, посвященные подвигу защитников, под открытым небом представили сразу несколько музеев областного центра. Посетителей угостили солдатской кашей.
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