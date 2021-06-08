В Витебске обсуждают облачные технологии в действии

Константин Булатов, начальник отдела управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области: СК внедряет электронные базы, из которых повседневно мы черпаем необходимую для расследования уголовных дел информацию. СК сейчас работает в создании электронного дела, внедрении его именно в практическую деятельность для ухода от бумажных носителей.