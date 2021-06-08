3.74 BYN
2.94 BYN
3.42 BYN
В Витебске обсуждают облачные технологии в действии
В числе участников семинара - представители госорганов, организаций и предприятий, а также частных компаний. Проект "Государственное облако" объединил уже более 500 различных организаций. Говорили о соблюдении законодательства в сфере информационных технологий - обсудили и аспекты проведения госзакупок в IT.
Константин Булатов, начальник отдела управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области: СК внедряет электронные базы, из которых повседневно мы черпаем необходимую для расследования уголовных дел информацию. СК сейчас работает в создании электронного дела, внедрении его именно в практическую деятельность для ухода от бумажных носителей.
Олег Седельник, гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии": Все это было создано для того, чтобы надежно хранить данные государственных информационных систем, коммерческих информационных систем. В том числе и частный бизнес пользуется нашими услугами, размещает свои системы.
Семинар продолжится в райцентрах севера страны. Участникам представят проект "Национальная смарт-платформа". Она помогает реализовать различные проекты и открывает новые возможности для развития региона.