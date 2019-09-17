В Витебске определили лучшего водителя троллейбуса

В Витебске в профессионализме соревновались водители троллейбусов. Соискателям звания "Лучший по профессии"предстояло проверить знание ПДД и конструкции троллейбуса, а также показать виртуозность управления 10-тонной машиной. Несмотря на то что шестая часть водителей троллейбусов в Витебске - женщины, в этот раз в конкурсе принимали участие только мужчины. Ежедневно в областном центре на маршруты выходят более 70 троллейбусов. Недавно парк пополнился четырьмя бесконтактными машинами. И это не последние новинки.



Кроме того, на предприятии планируют разработать для водителей троллейбусов оригинальную униформу с фирменным логотипом.