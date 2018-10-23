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В Витебске открылась новая футбольная площадка с искусственным покрытием

Здесь будут тренироваться более 500 детей и подростков от 6 до 17 лет спортивной школы ФК "Витебск".

В подарок юные футболисты получили мячи. После церемонии открытия на новом поле прошел товарищеский матч между командами детско-юношеской спортивной школы. Поддержать начинающих футболистов пришли родители.

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