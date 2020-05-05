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В Витебске открылась выставка "Маршалы Победы"
Маршалы Победы в миниатюре. В Витебске в канун 75-летия Великой Победы открылась выставка, экспонаты которой рассмотреть не так просто. Размеры фигурок, точно копирующих маршалов второй половины XX века, начинаются от 5,5 сантиметра. Здесь Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский, Иван Баграмян, генералиссимус Иосиф Сталин. Автор миниатюр - кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна художественно-графического факультета ВГУ имени Машерова Игорь Горбунов.
В экспозиции более 100 миниатюр
На выставке также представлены фигурки в обмундировании участников Первой и Второй мировых войн из разных стран: Российской империи и СССР, Сербии, Румынии, Греции, Японии, Китая. Всего в экспозиции более сотни фигурок. Военно-исторической миниатюрой автор работ занимается уже более 30 лет.
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