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В Витебске открыли доску почетных граждан областного центра

Мемориальные доски в память о героях войны

Также в честь двух почетных граждан областного центра - организаторов партизанского движения на Витебщине Михаила Бирюлина и Даниила Райцева - в городе на Двине открыли мемориальные доски.

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