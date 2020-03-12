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В Витебске открыли мемориальную доску патриотам Витебщины
В год 75-летия Великой Победы и в канун Дня Конституции в Витебске на здании, помещения которого во время войны нацисты приспособили под тюрьму, открыли мемориальную доску патриотам Витебщины. В советские годы в память о героях здесь была установлена мемориальная табличка, но в 90-ые она бесследно исчезла. Спустя время деньги на установку новой собрали участники Витебской областной организации общественного объединения "Белая Русь". Сегодня в доме № 7 по улице Крылова находится Витебское духовное училище, но в подвалах есть музейная экспозиция, в которой хранятся фотографии участников витебского подполья, прошедших через застенки тюрьмы.
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