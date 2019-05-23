В Витебске открыли мемориальную доску в честь первого военного комиссара Семена Крылова

В Витебске торжественно открыли мемориальную доску в честь первого военного комиссара Витебской губернии Семена Крылова. Под его руководством отряды рабочих и солдат в ночь с 27 на 28 октября 1917 года заняли важнейшие объекты города. А именно почту, телеграф, вокзал, штаб Двинского военного округа, установив советскую власть в Витебске.



Мемориальную доску установили на доме по улице Крылова. Именем первого военного комиссара Витебской губернии она называется с 1974 года.