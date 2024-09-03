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В Витебске открыли необычный сквер - локация станет местом притяжения не только студентов

В Витебске напротив ВГУ имени Машерова открыли необычный сквер. Это экспериментальный проект, инициированный студентами. Креативное пространство с зоной уличной еды, детской площадкой и первым в городе кинотеатром на улице - уникальное место для отдыха горожан. В сквере также установлены закрытые от непогоды смарт-скамейки и необычные арт-объекты.

Шикарная детская площадка, шикарный кинотеатр. Все будет востребовано, я думаю. Этот опыт, возможно, будем тиражировать. Самое главное, что сами ребята это все проектировали, а город сделал. Каждая локация необычная. Наверное, второй такой нет нигде в стране, в Витебске точно, поэтому все-таки дети наши талантливые!
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Кардинально изменившаяся локация станет местом притяжения не только студентов, но и жителей близлежащих микрорайонов.

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