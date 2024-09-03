В Витебске открыли необычный сквер - локация станет местом притяжения не только студентов

Шикарная детская площадка, шикарный кинотеатр. Все будет востребовано, я думаю. Этот опыт, возможно, будем тиражировать. Самое главное, что сами ребята это все проектировали, а город сделал. Каждая локация необычная. Наверное, второй такой нет нигде в стране, в Витебске точно, поэтому все-таки дети наши талантливые!

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома