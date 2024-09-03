3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебске открыли необычный сквер - локация станет местом притяжения не только студентов
В Витебске напротив ВГУ имени Машерова открыли необычный сквер. Это экспериментальный проект, инициированный студентами. Креативное пространство с зоной уличной еды, детской площадкой и первым в городе кинотеатром на улице - уникальное место для отдыха горожан. В сквере также установлены закрытые от непогоды смарт-скамейки и необычные арт-объекты.
Шикарная детская площадка, шикарный кинотеатр. Все будет востребовано, я думаю. Этот опыт, возможно, будем тиражировать. Самое главное, что сами ребята это все проектировали, а город сделал. Каждая локация необычная. Наверное, второй такой нет нигде в стране, в Витебске точно, поэтому все-таки дети наши талантливые!
Кардинально изменившаяся локация станет местом притяжения не только студентов, но и жителей близлежащих микрорайонов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов