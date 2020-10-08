В Витебске открылись первые IT-классы

Будущий frontend-разработчик Алексей Давыдов пока учится в восьмом классе 47-й витебской школы имени Евгения Ивановского. Молодому человеку 13, он посещает кружок робототехники, осваивает программирование и собирает роботов.

Формирование алгоритмического операционного стиля мышления начинается с детской радости и восторга, когда начинает двигаться в соответствии с твоей программой маленький робот, которого ты сам собрал. А эти мальчики и девочки "приручают" микроконтроллер Calliope mini. Проект реализуется в 47-й витебской школе при поддержке Гете-института. Calliope - мини-компьютер родом из Германии, понимает команды по-немецки, соответственно, программируют его юные школьники на немецком языке, одновременно изучая иностранный язык и основы информационных технологий вместе с учителями информатики и немецкого.

Новая 47 школа в микрорайоне Билево стала одним из четырех участников инновационного проекта "Внедрение системы непрерывного образования" "Школа-Университет-Производство ". Готовить ІТ-специалистов с детства будут также 31-я школа, 1-я и 5-я гимназии Витебска. Проект реализуется под руководством преподавателей факультета математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени Машерова. Занятия для будущих специалистов будут проводить и специалисты IT-компаний.