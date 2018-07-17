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В Витебске открылся новый книжный магазин

Он стал сто восьмым объектом сети "Белкнига" в нашей стране. Площадь - более ста квадратных метров. На полках - книги для читателей всех возрастов. Примечательно, что в густонаселенном развивающемся микрорайоне проживает много семей с детьми, и этот факт учитывался при наполнении магазина литературой.

Не обошлось и без приятных сюрпризов: первый покупатель получил в подарок книгу "А хто там ідзе. На мовах свету".

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