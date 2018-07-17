В Витебске открылся новый книжный магазин

Он стал сто восьмым объектом сети "Белкнига" в нашей стране. Площадь - более ста квадратных метров. На полках - книги для читателей всех возрастов. Примечательно, что в густонаселенном развивающемся микрорайоне проживает много семей с детьми, и этот факт учитывался при наполнении магазина литературой.