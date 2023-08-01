В Витебске представили помощника Президента - инспектора по Витебской области

Витебскую область нужно вывести на более высокие позиции, подчеркнул глава Администрации Президента Беларуси, представляя активу региона нового помощника Президента - инспектора по Витебской области. Игорь Брыло на эту должность назначен указом главы государства. Игорь Сергеенко обозначил основные направления, на которых следует сконцентрироваться помощнику Президента: АПК, промышленность, здравоохранение, образование, соцсфера. Особое внимание следует уделить и кадровому потенциалу.

Также глава Администрации Президента обозначил важные стратегические моменты в работе помощника главы государства. Это разработка по одному инвестпроекту на каждый район, увеличение выпуска продукции перерабатывающих предприятий, развитие Оршанского района, который находится под пристальным вниманием главы государства, а также развитие малых населенных пунктов по принципу деревни будущего.