В Витебске презентовали новый фирменный стиль "Славянского базара"

Ведомство опубликовало варианты, для которых использованы сиреневые и розовые оттенки. Украшением фестивальной продукции теперь станет новый логотип, в разработке которого на конкурсной основе могли принять участие все желающие. Ранее в дирекции сообщали, что используют дизайн витебчанки Анны Таволжанской (ее идея взята за основу), а также еще троих человек.