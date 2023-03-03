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В Витебске презентовали новый фирменный стиль "Славянского базара"

В Витебске презентовали новый фирменный стиль "Славянского базара"

Свой новый фирменный стиль представил Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", пишет БелТА со ссылкой на Министерство культуры.

Ведомство опубликовало варианты, для которых использованы сиреневые и розовые оттенки. Украшением фестивальной продукции теперь станет новый логотип, в разработке которого на конкурсной основе могли принять участие все желающие. Ранее в дирекции сообщали, что используют дизайн витебчанки Анны Таволжанской (ее идея взята за основу), а также еще троих человек.

"Яркий цвет василька - символ музыкального лета, - отметили организаторы. - В основе концепции лежит волна, которая в бурном потоке несет все многообразие творческих форм и жанров. Это сила, мощь, величие, смелость, которые образуют целое море свежих идей".

XXXII Международный фестиваль искусств пройдет с 12 по 17 июля. Продажа билетов на творческий форум стартует 6 марта.

Фото:Министерство культуры

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