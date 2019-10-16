Генеральная уборка на воде. В Витебске при помощи специальной техники приводят в порядок водохранилища. Особое внимание водоемам, которые быстро зарастают. Машина движется на небольшой скорости и скашивает растительность под водой. Такой способ очистки удобен на различных по глубине участках. Также в ковш с берегов попадает весь бытовой мусор.



Водный субботник прошел и на реке Витьба. Специалисты привели в порядок участок водной глади на территории парковой зоны, где любят проводить время жители областного центра.



