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В Витебске при пожаре в квартире спасли мужчину
В Витебске во время пожара в квартире спасли мужчину, передает БЕЛТА.
Сообщение о задымлении в подъезде на ул.39-й Армии поступило в 2.22.
К месту происшествия незамедлительно отправились подразделения МЧС. По прибытию спасатели обнаружили, что из окна на первом этаже идет дым. Дверь жилища была заперта, на стук и просьбы открыть в квартире никто не реагировал. Спасатели при помощи специального инструмента вскрыли дверь. В жилой комнате они обнаружили мужчину без сознания и вынесли его на свежий воздух.
Спасенного мужчину 1963 года рождения госпитализировали с ожогами 9% тела и отравлением продуктами горения.
Огонь в квартире повредил диван и постельные принадлежности. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: БЕЛТА
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