В Витебске при пожаре в квартире спасли мужчину

К месту происшествия незамедлительно отправились подразделения МЧС. По прибытию спасатели обнаружили, что из окна на первом этаже идет дым. Дверь жилища была заперта, на стук и просьбы открыть в квартире никто не реагировал. Спасатели при помощи специального инструмента вскрыли дверь. В жилой комнате они обнаружили мужчину без сознания и вынесли его на свежий воздух.