В Витебске проходит республиканский теннисный турнир среди детей от 10 до 12 лет "Золотая ракетка"

Сегодня третий день турнира. Сразиться в командной борьбе со сборной Витебщины приехали теннисисты из Минска, Могилева и Светлогорска. Встречи проходят в одиночном, парном и смешанном разрядах. Команды состоят из шести человек (трех мальчиков и трех девочек) и борются за место в финале. Он пройдет в Минске в ноябре. "Золотая ракетка" проводится в Беларуси уже в третий раз.