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В Витебске прошел патриотический форум "30 лет под знаком качества"

В Витебске в Летнем амфитеатре прошел патриотический форум "30 лет под знаком качества", посвященный тридцатилетию института президентства. Главная концертная площадка севера страны объединила тех, кто прославляет Беларусь и делает жизнь каждого из нас еще лучше. Вместе с артистами участники акции исполнили любимые песни.

Мы приехали поддержать нашего любимого, дорогого Президента в такую знаменательную дату.
Участники
Рады, что живем в Республике Беларусь. Светлая, добрая, лучистая. Люди такие же хорошие. Во всех городах, во всех.
Участники
Все объединены общей идеей, все рады здесь быть. Рады находиться в этой атмосфере, в этом драйве и рады поддержать наше государство, нашего Президента.
Участники
В едином порыве все улыбаются. Это правильно и показатель того, что мы идем правильным путем, путем, который выбрали сами, который предложил наш Президент, которого мы выбрали.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Празднично и на площади Победы в Витебске. Активная молодежь областного центра организовала флешмоб в честь 30-летия института президентства.

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