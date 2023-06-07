ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Витебске раскрыта масштабная преступная схема работы фирм-посредников

Масштабная спецоперация правоохранителей поставила точку в преступной деятельности трех частных компаний Витебска. Они занимались импортом растительных масел (рапсового, подсолнечного, соевого) и продажей их государственным предприятиям по завышенной цене. Документы выписывали подконтрольные посреднические фирмы из Смоленска. По факту масло приобреталось напрямую у производителя. Разницу в стоимости забирали авторы преступной схемы и покупали дорогостоящие недвижимость и авто.

Самым крупным потребителем и переработчиком семян рапса в Витебской области является Витебский маслоэкстракционный завод. Установлено, что значительные объемы сырья маслоэкстракционным заводом были приобретены у посредников, которые его фактически не производили. При этом у них имелись аффилированные подконтрольные структуры в РФ. Данная информация была передана органам финансовых расследований для оперативной отработки.
Дмитрий Давыденко, начальник управления КГК Витебской области
Руководители частных компаний витебских заказывали напрямую масла у их производителей. Уже под Смоленском им передавался второй комплект документов, в которых стоимость этого масла существенно завышалась. Таким образом, занижалась налоговая база по налогу на прибыль.
Виктор Свеклистов, замначальника УДФР КГК Беларуси по Витебской области

Клиентами посредников были около 50 белорусских производителей. В раскрытии данной преступной схемы нашим правоохранителям помогали российские коллеги. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. В счет возмещения причиненного ущерба фигуранты уже перечислили в бюджет свыше миллиона рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все