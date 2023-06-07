В Витебске раскрыта масштабная преступная схема работы фирм-посредников

Самым крупным потребителем и переработчиком семян рапса в Витебской области является Витебский маслоэкстракционный завод. Установлено, что значительные объемы сырья маслоэкстракционным заводом были приобретены у посредников, которые его фактически не производили. При этом у них имелись аффилированные подконтрольные структуры в РФ. Данная информация была передана органам финансовых расследований для оперативной отработки.

Дмитрий Давыденко, начальник управления КГК Витебской области