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В Витебске раскрыта масштабная преступная схема работы фирм-посредников
Масштабная спецоперация правоохранителей поставила точку в преступной деятельности трех частных компаний Витебска. Они занимались импортом растительных масел (рапсового, подсолнечного, соевого) и продажей их государственным предприятиям по завышенной цене. Документы выписывали подконтрольные посреднические фирмы из Смоленска. По факту масло приобреталось напрямую у производителя. Разницу в стоимости забирали авторы преступной схемы и покупали дорогостоящие недвижимость и авто.
Самым крупным потребителем и переработчиком семян рапса в Витебской области является Витебский маслоэкстракционный завод. Установлено, что значительные объемы сырья маслоэкстракционным заводом были приобретены у посредников, которые его фактически не производили. При этом у них имелись аффилированные подконтрольные структуры в РФ. Данная информация была передана органам финансовых расследований для оперативной отработки.
Руководители частных компаний витебских заказывали напрямую масла у их производителей. Уже под Смоленском им передавался второй комплект документов, в которых стоимость этого масла существенно завышалась. Таким образом, занижалась налоговая база по налогу на прибыль.
Клиентами посредников были около 50 белорусских производителей. В раскрытии данной преступной схемы нашим правоохранителям помогали российские коллеги. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. В счет возмещения причиненного ущерба фигуранты уже перечислили в бюджет свыше миллиона рублей.
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