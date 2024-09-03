3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебске руководители строительной организации придумали схему ухода от налогов на 250 тыс. рублей
Раскрыта схема ухода от налогов на сотни тысяч. В поле зрения сотрудников службы БЭП попала витебская организация, специализирующаяся на реконструкции зданий и сооружений.
Установлено, что 38-летний заместитель директора, являясь одновременно индивидуальным предпринимателем, приобрел строительное оборудование, которое затем сдавал в аренду своему же предприятиюпо завышенной стоимости. Тем самым прибыль фирмы искусственно уменьшалась, за счет чего снижались налоговые отчисления.
В преступной схеме также принимал участие 42-летний директор предприятия. Таким образом фигуранты недоплатили в бюджет государства налоги на сумму более 250 тыс. рублей. Сэкономленные деньги они тратили на личные нужды. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы
Следователями возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов