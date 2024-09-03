В Витебске руководители строительной организации придумали схему ухода от налогов на 250 тыс. рублей

В преступной схеме также принимал участие 42-летний директор предприятия. Таким образом фигуранты недоплатили в бюджет государства налоги на сумму более 250 тыс. рублей. Сэкономленные деньги они тратили на личные нужды. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы

Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома