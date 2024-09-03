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В Витебске руководители строительной организации придумали схему ухода от налогов на 250 тыс. рублей

Раскрыта схема ухода от налогов на сотни тысяч. В поле зрения сотрудников службы БЭП попала витебская организация, специализирующаяся на реконструкции зданий и сооружений.

Установлено, что 38-летний заместитель директора, являясь одновременно индивидуальным предпринимателем, приобрел строительное оборудование, которое затем сдавал в аренду своему же предприятиюпо завышенной стоимости. Тем самым прибыль фирмы искусственно уменьшалась, за счет чего снижались налоговые отчисления.

В преступной схеме также принимал участие 42-летний директор предприятия. Таким образом фигуранты недоплатили в бюджет государства налоги на сумму более 250 тыс. рублей. Сэкономленные деньги они тратили на личные нужды. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы
Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома

Следователями возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

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