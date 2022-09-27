В Витебске с рельсов сошли два вагона поезда

В Витебске с рельсов сошли два вагона грузового поезда, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.



"В понедельник, 26 сентября, в 19:08 на станции Витебск произошел сход двух вагонов с неопасными грузами, находившихся в составе грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет, ущерба экологии не нанесено. Произошла незначительная задержка в графике движения поезда региональных линий экономкласса №6605 Езерище - Витебск", - рассказали в БЖД.



Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по устранению последствий инцидента. Причины произошедшего устанавливаются. БЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.