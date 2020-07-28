В Витебске Синалойская молочная змея пробралась в квартиру

Необычный, яркий, но не опасный гость попал в квартиру по улице Жесткова в Витебске. Речь о Синалойской молочной змее … это сейчас уже известно, что это редкая для нашего региона рептилия, и благо она не ядовита. Но хозяевам, было не до веселья и любознательности, когда они увидели такую гостью. Номер службы спасения быстро был набран и быстро на пороге появились спасатели. Бойцы МЧС нашли змею яркого окраса. И сейчас эту пеструю красоту приютил Витебский зоопарк, говорят временно, может найдется владелец такой экзотики.



