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В Витебске состоялось открытие международного пресс-центра

Если же говорить об освещении фестивальных событий, то уже аккредитовано более 7 десятков СМИ разных стран. По традиции сегодня - в день торжественного открытия фестиваля - работу начал и международный пресс-центр. Именно здесь будут проходить встречи со звездами. Николай Басков - один из первых гостей пресс-центра. На "Славянском базаре" зародилась и еще одна традиция - вручение паспортов василькового цвета. Так отметят людей, которые посвятили фестивалю более 14 лет. Сегодня документ вручили заслуженной артистке Беларуси Елене Спиридович.

Этот паспорт мы будем адресовать нашим творческим людям, представителям средств массовой информации, тем людям, которые связали свою жизнь с фестивалем и побывали на нем 14 и более лет. Мы издали 300, потому что это то количество, что мы можем проследить по электронной базе, но были еще, когда электронная база не велась.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Уже в эти минуты на "Славянском базаре" стартует фест уличного искусства "На семи ветрах". В Витебск приехали уличные музыканты, танцоры, мастера светового шоу. В этом году среди локаций и водная гладь Западной Двины. На прогулочном теплоходе гостей ждут яркие представления.


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