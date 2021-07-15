В Витебске состоялось открытие международного пресс-центра

Этот паспорт мы будем адресовать нашим творческим людям, представителям средств массовой информации, тем людям, которые связали свою жизнь с фестивалем и побывали на нем 14 и более лет. Мы издали 300, потому что это то количество, что мы можем проследить по электронной базе, но были еще, когда электронная база не велась.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"