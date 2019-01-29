В Витебске тестируют белорусскую технику по подготовке лыжни и катков

Это разработка конструкторов МТЗ. Снегоуплотнительная машина "Беларус МСУ-622" работает на тренировочных трассах Витебского училища олимпийского резерва. С ее помощью готовили лыжню для областного этапа "Снежный снайпер". На городских катках проходит обкатку льдозаливочная машина "Беларус МЛ-428". Она очищает лед от снега, шлифует его и заливает новый слой.

