В Витебске торжественно открыли памятный знак Западно-Двинской флотилии

Она была создана в ноябре 1919 года и считается первым в Беларуси соединением военно-морского флота. Западно-Двинская флотилия обеспечивала проведение боевых действий 15-й армии: переправка бойцов, артобстрелы, организация военно-морского десанта. Флотилия внесла весомый вклад в оборону региона. Памятный знак установили рядом со зданием бывшей морской школы.