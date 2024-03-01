В Витебске участились кражи электронных сигарет

Два уголовных дела возбуждено в 2024 году в Витебской области по фактам грабежей, связанных с электронными сигаретами, пишет sb.by.



В первом случае преступление произошло вечером в центре города. Девушка дала объявление в Telegram о продаже парогенератора. С ней связался молодой человек, который назначил встречу. Судя по всему, он заранее готовился к грабежу, так как низко натянул шапку и пытался закрыть лицо шарфом. А взяв в руки чужую вещь, якобы для осмотра, сбежал. Правда, через пару часов после ЧП грабителя, которым оказался первокурсник одного из витебских колледжей, задержали сотрудники милиции.

По аналогичному сценарию произошло и второе преступление - парень с девушкой возвращались с ночного клуба около шести часов утра. К ним подошли двое незнакомцев. Разговорились. Один из парней попросил у девушки сделать пару затяжек из парогенератора, она позволила. Но электронная сигарета так понравилась просителю, что он безапелляционно заявил: "Теперь она моя". После чего скрылся вместе с товарищем.Пострадавшая сделала звонок в милицию. Безработных парней задержали прямо по месту жительства.

В УВД подчеркивают: оперативно выйти на след преступников помогла специальная республиканская система мониторинга, к которой подключен и Витебск. Так что рассчитывать на безнаказанность преступникам не стоит.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч.1 статьи 206 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет.

