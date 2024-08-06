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В Витебске ученик СДЮШОР получил травмы на тренировке. Что известно об обстоятельствах ЧП и что говорят медики?
Медики проводят лечение, следствие разбирается в обстоятельствах ЧП. Во время тренировки по футболу в Витебске пострадал 8-летний ребенок. Он получил серьезные травмы головы. Ночью мальчика привезли в Минск, за его лечение взялись специалисты РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
Что известно об обстоятельствах самого происшествия, что говорят медики о состоянии ребенка? Подробности у Виктории Радевич.
Состояние средней тяжести - так медики оценивают здоровье 8-летнего мальчика из Витебска, который серьезно пострадал во время спортивных занятий. Он по-прежнему остается в реанимации в столичном РНПЦ неврологии и нейрохирургии, куда его привезли сегодня ночью. Это решение было принято республиканским консилиумом. Лечением мальчика занимаются ведущие нейрохирурги страны.
Известно, что ЧП произошло на футбольном манеже учебно-спортивной школы олимпийского резерва. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ребенка увезли в областную больницу. После оказания первой помощи и предварительного обследования в Витебске состоялся консилиум, в том числе с участием специалистов кафедр неврологии и нейрохирургии, анестезиологии и реанимации республиканского уровня.
Состояние ребенка средней степени тяжести
Ему провели все необходимые обследования при такой травме, которые проводятся на всех этапах оказания помощи медицинской. В последующем коллеги связались по телемедицине, решено было, что ребенок переведется к нам. У него есть черепно-мозговая травма, которая на сегодняшний момент не требует хирургического вмешательства. Но по данным обследованиям вполне возможно, что после наших дообследований может быть это произведено. Поэтому ребенок переведен для проведения специализированной по необходимости нейрохирургической помощи. Сейчас ребенок в ясном сознании. Будет переведен из реанимационного отделения в детское нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Хотя подробностей ЧП все еще немного. Остается непонятным, как именно упали ворота, как ребенок под них попал, что получил столь тяжелые травмы. Что сейчас известно - следователи рассказали предварительную информацию.
По факту травмирования 8-летнего мальчика в Витебске возбуждено уголовное дело
По данным следствия, днем 5 августа на футбольном поле крытого манежа в Витебске трое детей играли в мяч. Когда спортивный инвентарь попал в сетку ворот, 8-летний мальчик полез его доставать и поднял незакрепленные футбольные ворота. В результате они упали на ребенка, причинив телесные повреждения. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, родственники и тренер ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята необходимая документация.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, статья "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего". Вероятно, в ходе расследования появится больше подробностей. Как отметили в СК, особое внимание уделят установлению причин и условий, которые способствовали трагедии.
Помимо врачей, с мальчиком сейчас находятся родители, они сегодня приехали из Витебска к сыну. Медики тем временем не берутся делать каких-либо прогнозов, касающихся состояния ребенка. Но они надеются на благоприятный исход, что мальчик в ближайшее время сможет вернуться домой. Как скоро, утверждать еще рано. Необходимые обследования продолжаются.
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