В Витебске ученик СДЮШОР получил травмы на тренировке. Что известно об обстоятельствах ЧП и что говорят медики?

Ему провели все необходимые обследования при такой травме, которые проводятся на всех этапах оказания помощи медицинской. В последующем коллеги связались по телемедицине, решено было, что ребенок переведется к нам. У него есть черепно-мозговая травма, которая на сегодняшний момент не требует хирургического вмешательства. Но по данным обследованиям вполне возможно, что после наших дообследований может быть это произведено. Поэтому ребенок переведен для проведения специализированной по необходимости нейрохирургической помощи. Сейчас ребенок в ясном сознании. Будет переведен из реанимационного отделения в детское нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения.

Александр Корень, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения № 3 (для детей) РНПЦ неврологии и нейрохирургии