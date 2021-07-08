В Витебске в Летнем амфитеатре прошли учения МЧС

В преддверии XXX "Славянского базара" на главной сцене фестиваля - в Летнем амфитеатре - прошли учения МЧС. Слаженность действий показали спасатели, медики, а также персонал. В многотысячном зале отработали эвакуацию зрителей, поиск пострадавших, ликвидацию возгорания.

В дни фестиваля МЧС устроит для гостей "дождь по расписанию". Локация - Пушкинский мост. К слову, много проектов пройдет именно на открытых площадках, куда не нужен входной билет. Молодежный забег в 6 км, соревнования по гиревому спорту, интерактивные игры - насыщенными будут Дни молодежи на "Славянском базаре". Два дня площадь Победы будет в распоряжении молодых и креативных.