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В Витебске в преддверии 30-летия белорусского ОМОНа открыли памятный знак
На постаменте с эмблемой и девизом отряда милиции особого назначения распахнул крылья беркут - символ подразделения. Автором композиции стал витебский скульптор Сергей Сотников.
В этом году сотрудники витебского ОМОНа раскрыли около 30 преступлений, принимали участие в сотне специальных операций по розыску и задержанию преступников вместе с криминальной милицией.
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