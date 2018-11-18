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В Витебске в преддверии 30-летия белорусского ОМОНа открыли памятный знак

На постаменте с эмблемой и девизом отряда милиции особого назначения распахнул крылья беркут - символ подразделения. Автором композиции стал витебский скульптор Сергей Сотников. 

В этом году сотрудники витебского ОМОНа раскрыли около 30 преступлений, принимали участие в сотне специальных операций по розыску и задержанию преступников вместе с криминальной милицией.

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