В Витебске в преддверии 30-летия белорусского ОМОНа открыли памятный знак

На постаменте с эмблемой и девизом отряда милиции особого назначения распахнул крылья беркут - символ подразделения. Автором композиции стал витебский скульптор Сергей Сотников.

В этом году сотрудники витебского ОМОНа раскрыли около 30 преступлений, принимали участие в сотне специальных операций по розыску и задержанию преступников вместе с криминальной милицией.