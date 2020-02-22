В Витебске во время "Единого дня безопасности" школьников пригласили на ледовое шоу

Интерактивный урок безопасности для детей провели в Витебске. Так в северном регионе страны стартовал "Единый день безопасности". Главной локацией стал Дворец спорта. На ледовой арене развернулось яркое шоу с участием специальной техники. Сюрприз для зрителей подготовили альпинисты, кинологи, спасатели. Маленьких жителей областного центра также пригласили на интерактивные выставочные площадки.



Марина Романовская расскажет подробнее (видео).



