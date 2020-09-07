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В Витебске во время несанкционированного массового мероприятия неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции

Вчера в Витебске во время несанкционированного массового мероприятия неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции. Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении его применялись физическая сила и спецсредства.

По факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Необходимо отметить, действиями протестующих активно руководили модераторы регионального телеграм-чата, призывая становиться в сцепку и провоцируя тем, что "мирными протестами ничего не решить".

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