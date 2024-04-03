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В Витебске во время пожара в общежитии эвакуировали 44 человека
Подразделения МЧС работали по сигналу о пожаре в здании общежития на ул.Лазо, 105, в Витебске, сообщает БЕЛТА.
Возгорание произошло в электрощитовой в коридоре на втором этаже 9-этажного здания.
Работниками МЧС с горящего и верхних этажей были спасены 10 человек, в том числе шестеро детей, и эвакуированы 44 человека, из них 13 детей. Для обследования в учреждение здравоохранения в сопровождении родителей доставлены трое из спасенных детей.
Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается.
Фото из открытых источников
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