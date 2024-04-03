В Витебске во время пожара в общежитии эвакуировали 44 человека

Подразделения МЧС работали по сигналу о пожаре в здании общежития на ул.Лазо, 105, в Витебске, сообщает БЕЛТА .

Работниками МЧС с горящего и верхних этажей были спасены 10 человек, в том числе шестеро детей, и эвакуированы 44 человека, из них 13 детей. Для обследования в учреждение здравоохранения в сопровождении родителей доставлены трое из спасенных детей.